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Мищенко Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мищенко
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
9244. Мищенко Петр Алексеевич, 30 л., Белгородск. у., Пушкарск. в., сл. Супроновки. Н. С. 18 уч. Белгородск. у. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 11 сент. 926.

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