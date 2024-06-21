Хохлов Петр Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140879. ХОХЛОВЪ, ПЕТРЪ СТЕПАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Серпуховск. у., Бѣлопесоцк. в., д. Алеева, 39 л.; — Москов. О. С. 10 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 152 и 1 ч. 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Янв. 909 г. (1651 У. — арест. отд. 1 г. и 3 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Окт. 909. | 98 82498 170 М.
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