Мурашов Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мурашов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4898. Мурашов Иван Михайлович, 18 л. Гр. Зубцовсв. у., Родинск. в., д. Кледнино;— Н. С. 1 отд. Хамовническ. р-на. г. Москвы. Кража; лиш. св. 2 г. Исп. 21 нояб. 919.
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