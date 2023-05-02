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Мурашов Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мурашов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4898. Мурашов Иван Михайлович, 18 л. Гр. Зубцовсв. у., Родинск. в., д. Кледнино;— Н. С. 1 отд. Хамовническ. р-на. г. Москвы. Кража; лиш. св. 2 г. Исп. 21 нояб. 919.

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