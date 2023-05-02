Гаушев Клементий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаушев
- Имя
- Клементий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14050. ГАУШЕВ, КЛЕМЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л. Гр. Саранск. у., Кочкуровск. в.; — Р. Т. г. Пензы. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокращ. до 3 л., с зач. 1 м. и 21 д. пр. з. Исп. 9 марта 920.
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