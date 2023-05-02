Шваранович Генрих Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шваранович
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8174. ШВАРАНОВИЧ, ГЕНРИХ ИОСИФОВИЧ, 23 л. Гр. Ковенск. у., Кейданск. в., д. Мацаке; - Н. С. 3 уч. Мценск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 июня 919. | предыдущие судимости 913 124 1654 и 1656 У.
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