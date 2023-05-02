Демкин Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3815. ДЕМКИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 30 л., Орловск. у., Чудиновск. в., д. Акилля. Н. С. 1 уч. Глазовск. у. Ст. ст. 107, 109, 114 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.