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Муравлев Марк Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муравлев
Имя
Марк
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
26 март 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 348
Источник
Скан
Оригинальная запись
89946. МУРАВЛЕВЪ, МАРКЪ ЕФИМОВЪ. Сс.-посел. Канск. у., Тасѣевск. в., д. Канарайской, 30 л., рд. Богородск. у., Теремчевск. в., въ д. Юркиной; — Красноярск. О. С., 1 15, 134, 135, 9 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Канск. у., тюр. 1 г. Исп. 26 Марта 908. | 93 104460 225 У.

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