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Колдин Григорий Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колдин
Имя
Григорий
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6228. КОЛДИН ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 17 л., Бузулукск. у., Покрово-Тананыкск. в., д. Шабаловки, Уральск. Облсуд, Ст. 181. лиш. св. 1 г., Исп. 7 авг. 923.

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