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Голышкин Василий Елеазарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голышкин
Имя
Василий
Отчество
Елеазарович
Дата исполнения приговора
04 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
1628. Голышкин Василий Елеазарович, 60 л., Липецк. у., Грязинск. в., с. Большого. Н. С. 4 уч. Липецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 4/ІѴ—26.

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