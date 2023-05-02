Безпалов Ардалион Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалов
- Имя
- Ардалион
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71049. БЕЗПАЛОВЪ АРДАЛІОНЪ ГАВриловъ. К. Саратов. у., в. и с. Пристаннаго, 40 л.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр., 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 24 Авг. 907 г., тюр. 5 м. Исп. 19 Сент. 907, | 900 77181 172 М. | 900 80646 172 М.
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