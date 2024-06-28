Юзвенко Терентий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юзвенко
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47103. ЮЗВЕНКО, ТЕРЕНТІЙ СЕМЕНОВЪ (онъ же. Яковлевъ). К. Житомірск. у., Трояновск. в., с. Шумска, 39 л., рд. т. же у., Черняховск. в., въ д. Городищѣ; — Житомір. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 12 Марта 907. | 902 37892 170 М. | 98 47373 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 11556.
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