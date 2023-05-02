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Савин Василий Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Василий
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8586. САВИН ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 21 г., Амурск., г., Зейск. в., с. Черняевского. В. Т. 5 отд. Краснознамен. арм. Ст. ст. 113 ч. 1 и 208 ч. 3 лиш. св. 5 л и пор. пр. 3 г. Исп. 30 ноября 923.

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