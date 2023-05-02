Федотов Александр Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140477. ФЕДОТОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕМЕНОВЪ. Мщ. г. Ярославля, 40 л., рд. въ д. Брисковѣ, Спасъ-Ярыжицк. в., Ярослав. у.; — Г. С. 2 уч. г. Ярославля 14 Окт. 909, 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909. | 908 27660 174 М. | 903 66935 170 М. | 900 60907 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.