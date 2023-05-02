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Елецкий Константин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елецкий
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4361. ЕЛЕЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., Канск. у., Тасеевск. в. и с. Н. С. 3 уч. г. Иркутска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 апр. 923.

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