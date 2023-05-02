Конев Матвей Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5066. КОНЕВ МАТВЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 22 л., Харьковск. г., Ахтырск. у., Кириковск. в., с. Пегеля. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 2 ч. 201, 1 ч. 202, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 18/І—24.
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