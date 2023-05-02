Сейфуллин Шарафетдин Рахимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сейфуллин
- Имя
- Шарафетдин
- Отчество
- Рахимов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87340. СЕЙФУЛЛИНЪ, ШАРАФЕТДИНЪ Рахимовъ, 40 л. К. Саратов. г., Кузнецк. у., Евлашевск. в., д. Большихъ-Чирклеевъ; — Симбир. О. С., 8 Марта 911, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. З. Н. 6 уч. Сызран. у. отъ 9 Дек. 909 г. (169 М., тюр. 1 г.), арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 10 Мая 911. | 901 6900 169 М.
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