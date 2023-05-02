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Святский Филипп Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Святский
Имя
Филипп
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
02 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8829. СВЯТСКИЙ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ, 28 л., Рд. в Виленск. г., Дисненск. у., Шарковижененск. в. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180а, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 мая 923.

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