Новичков Афанасий Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новичков
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28226. НОВИЧКОВЪ, АФАНАСІЙ АРХИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Зарайск. у., Старолѣтовск. в., д. Высокова, 30 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 152, 1 ч. 223, 1 ч. 226 и 2 ч. 232 У. и 170¹ М., арест. отд. 5 л. Исп. 10 Нояб. 908. | 906 64409 1655 У. | 904 100364 169 М. | 905 15639 172 М.
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