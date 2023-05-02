Гржибовский Антон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гржибовский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46257. ГРЖИБОВСКІЙ, АНТОНЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Варшавы, 28 л.; — Варшав. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Мая 905. | 903 11952 1642 У. | 95 38147 169 М. | 900 90083 1655 У. | 90 78690 169 М. | 97 22045 1655 У.
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