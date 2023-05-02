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Никитин Максим Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Максим
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
27150. НИКИТИН, МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, 18 л. Гр. Пензенск. у., Дурасовск. в., с. Богословки; — Н. С. 2 уч. Пензенск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен. отпр. на фр. Исп. 15 нюш 920.

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