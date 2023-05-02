Никитин Максим Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27150. НИКИТИН, МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, 18 л. Гр. Пензенск. у., Дурасовск. в., с. Богословки; — Н. С. 2 уч. Пензенск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен. отпр. на фр. Исп. 15 нюш 920.
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