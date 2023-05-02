Барашков Фрол Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барашков
- Имя
- Фрол
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129873. БАРАШКОВЪ, ФРОЛЪ ФИЛИпповъ. К. Сердобск. у., Подъячевск. в., д. Ямакина № 2, 45 л.; — З. Н. 1 уч. Сердобск. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Окт. 909.
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