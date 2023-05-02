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Пузынин Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пузынин
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
16 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27976. ПУЗЫНИН, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 62 л. Гр. Татарск. у., Кыштовск. в., д. Агачсуловки; — Н. С. 5 уч. Татарск. у. Самогон., лиш. св. 5 л., с конф. ч. имущ., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 16 мая 920.

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