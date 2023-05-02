Пузынин Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пузынин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27976. ПУЗЫНИН, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 62 л. Гр. Татарск. у., Кыштовск. в., д. Агачсуловки; — Н. С. 5 уч. Татарск. у. Самогон., лиш. св. 5 л., с конф. ч. имущ., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 16 мая 920.
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