Павлов-Семенов Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов-Семенов Василий Ильич

Павлов-Семенов Василий Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов-Семенов
Имя
Василий
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7375. ПАВЛОВ-СЕМЕНОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, 20 л., г. Луги. Н. С. 6 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 23 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.