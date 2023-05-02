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Демидов Дмитрий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Дмитрий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3800. ДЕМИДОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 23 л., б. Екатеринбургск. у., 1 Уральск. в. и завода. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «в». лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 дек. 923

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