Демидов Дмитрий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3800. ДЕМИДОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 23 л., б. Екатеринбургск. у., 1 Уральск. в. и завода. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «в». лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 дек. 923
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