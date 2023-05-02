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Блинова Ольга Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блинова
Имя
Ольга
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
22 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
2052. Блинова Ольга Игнатьевна, 24 л., Астраханск. г., Зацаревск. р., с. Шабуровского Н. С. Зацаревск. р. Ст. 140 а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22 июля 926.

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