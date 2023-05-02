Носов Егор Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85595. НОСОВЪ, ЕГОРЪ ПАВЛОВЪ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кустаная, рд. въ Тамбов. г.; — Троицк. О. С., 2 Мая 911, 152 и 556 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 135974, каторж. ряб. 4 г. Исп. 3 Іюня 911, счит. ср. съ 18 Сент. 910. | 25 Сент. 908 г. М. С. 1 уч. Кустанайск. у., 169 и и 170 М., тюр. 1 г.
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