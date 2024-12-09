Лобин Петр Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобин Петр Максимов

Лобин Петр Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобин
Имя
Петр
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
10 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
95951. ЛОбИНЪ, ПЕТРЪ МАКСИМОВЪ, 27 л. К. Кашинск. у., Константиновск. в., д. Вепря; — Кашинск. О. С., 24 Марта 911, 16¹, 169, 2 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. З. Н. 7 уч. Бѣжецк. у. отъ 16 Іюня 910 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 6 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 10 Мая 911. | 903 4864 1141 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.