Сердитов Павел Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сердитов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8996. СЕРДИТОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., УСт.-Сысольск. у., Чернышск. в. и с. 06лсуд. Коми. Ст. Ст. 101, 103, 105, 107, 108, 113 ч.2, 186, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 сент. 923.
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