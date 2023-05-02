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Сердитов Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сердитов
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8996. СЕРДИТОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., УСт.-Сысольск. у., Чернышск. в. и с. 06лсуд. Коми. Ст. Ст. 101, 103, 105, 107, 108, 113 ч.2, 186, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 сент. 923.

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