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Егоров Фрол Наумов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Фрол
Отчество
Наумов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46668. ЕГОРОВЪ, ФРОЛЪ НАУМОВЪ. К. Оренбург. у., Каликинск. в., с. Юртаева, 20 л.; — З. Н. 3 уч. Оренбург. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 8 Іюня 905.

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