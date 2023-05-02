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Дунин Дмитрий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дунин
Имя
Дмитрий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4204. ДУНИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 23 л., Московск. г., Дмитровск. у., Синьковск. в., д. Карпово. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 дек. 923.

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