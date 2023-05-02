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Сегутова Анастасия Ильинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сегутова
Имя
Анастасия
Отчество
Ильинична
Дата исполнения приговора
19 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10385. СЕГУТОВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА, 40 л., Юхновск. у., Рупосовск. в., д. Терюхино. Н. С. 4 уч. Медынск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 19/ІІІ — 24.

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