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Самарин Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самарин
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8681. САМАРИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 43 л., Романо-Борисоглебск. у., Салдыровск. в. и с. Пермск. Губсуд. Ст. Ст. 107 и 110, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 2 окт. 923.

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