Дембовский Антон Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дембовский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102234. ДЕМБОВСКІЙ, АНТОНЪ ВАсильевъ, 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мозырск. у., Буйновичевск. в., с. Острожанокъ; — Екатеринодар. О. С., 21 Мая 911, 152, 1 ч. 1655 и 2 п. 1659 У. (2 кражи), арест. отд. 2 г. Исп. 5 Іюня 911. | 2 Мая 909 г. М. С. 1 уч. Майкопск. отд., за кражу, тюр. 6 м. | 908 37583 169 М. (гдѣ онъ судился подъ иненемъ Іосифа Александрова Наумовича. | 19 Сент. 900 г. Кавказск. Воен. С., за кражу, по сов. съ приг. Полков. С. Карск. пѣх. полка, арест. отд. 1½ г. | 5 Сент. 98 г. Полков. С. 134 пѣх. Феодосійск. полка, за побѣгъ со службы, военн. тюр. 3 м.
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