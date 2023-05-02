Гончаров Павел Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончаров
- Имя
- Павел
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100494. ГОНЧАРОВЪ, ПАВЕЛЪ ПРОКОФЬЕВЪ, К. Богучарск. у., Манинск. в., с. Кореннаго, 52 л.; — Хоперск. С. М. С., 14², 170 и 176 М., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Авг. 908 г. (кража—тюр. 6 м.) и по слож. съ нак. по приг. М. С. 1 уч. Хоперск. у. (176 М., тюр. 1 м.), тюр. 7 м. Исп. 27 Мая 909, счит. ср. съ 20 Нояб. 908. 900 г. за кражи, по сов. тюр. 6 м.
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