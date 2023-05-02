Чумичев Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумичев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11819. ЧУМИЧЕВ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Тульск. у., Татевск. в., д. Бекеевки; — Р. Т. г. Тулы. Кража, лиш. св. 8 л., с зач. 3½ м. пр. з. Исп. 4 мая 920.
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