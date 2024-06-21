Арикайне Иван Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арикайне
- Имя
- Иван
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129608. АРИКАЙНЕ, ИВАНЪ АДАМОВЪ. К. Царскосельск. у., Гатчинск. в., д. Корпикова, 40 л.; — Г. С. г. Гатчины 17 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Окт. 909. | 908 119102 49 М.
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