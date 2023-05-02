Ворона Моисей Макаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ворона
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Макаров
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45875. ВОРОНА, МОИСЕЙ МАКАРОВЪ. Каз. с. Строкова, Помокельск. в., Переяслав. у., 37 л.; — Переяслав. У. С. (въ 8 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Іюня 905. | 904 81066 169 М. | 96 28477 169 М.
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