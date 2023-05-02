Гуторов Михаил Еремеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуторов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Еремеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3659. ГУТОРОВ МИХАИЛ ЕРЕМЕЕВИЧ, 24 л., Шацк. у., Белореченск. в., д. Брусяки. Н. С. 5 р. Скопинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 авг. 923.
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