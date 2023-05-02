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Хен-Кун-Це-Ми

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хен-Кун-Це-Ми
Дата исполнения приговора
27 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
12880. ХЕН-КУН-ЦЕ-МИ, 18 л., Никольско-Уссурийск. у., Суйфунск. в., д. Ново-Никольской. Приморск. Губсуд. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 27/ѴІ—24.

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