Бирюков Афанасий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бирюков
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45242. БИРЮКОВЪ, АФАНАСІЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ейска, 42 л.; — Ейск. С. М. С. (въ 3 р.), 169, 170 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 10 Іюня 905. | 902 94108 1647 У. | 901 64538 170 М.
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