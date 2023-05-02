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Бирюков Афанасий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирюков
Имя
Афанасий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45242. БИРЮКОВЪ, АФАНАСІЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ейска, 42 л.; — Ейск. С. М. С. (въ 3 р.), 169, 170 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 10 Іюня 905. | 902 94108 1647 У. | 901 64538 170 М.

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