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Букель Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Букель
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
05 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45462. БУКЕЛЬ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Сс.-посел. с. Поперечнаго, Кульск. в., Верхнеудин. у., 28 л., рд. Поневѣжск. у., Кадсунск. в., въ д. Гричуно-Жигелахъ; — Читинск. О. С. (во 2 р.), 169 и 170 М., 440 и 3 п. 441 У. о сс. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 5 Апр. 905. | 98 85524 1453 У.

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