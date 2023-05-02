Химков Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Химков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7824. ХИМКОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л., Гр. Ростовск. у., г. Петровска,; Н. С. 2 р-на г. Ростова, Присвоен., лиш. св. 2 г. условно.
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