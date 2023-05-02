Фиразов Павел Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фиразов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 150566. ФИРАЗОВЪ, ПАВЕЛЪ ПРОКОФЬЕВЪ. К. Владимірск. г., Юрьевск. у., Ильинск. в., д. Богоявленья, 37 л.; — З. Н. 1 уч. Юрьевск. у. 11 Окт. 909, 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 18 Окт. 909.
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