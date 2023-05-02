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Занченко Филипп Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Занченко
Имя
Филипп
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4851. ЗАНЧЕНКО ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ, 36 л., Кайтаго-Табасаранск. окр., м. Урочище-Дешлавар. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 105 и 116, пор. пр. 1 г. Исп. 23 сент. 923.

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