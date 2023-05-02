Занченко Филипп Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Занченко
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4851. ЗАНЧЕНКО ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ, 36 л., Кайтаго-Табасаранск. окр., м. Урочище-Дешлавар. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 105 и 116, пор. пр. 1 г. Исп. 23 сент. 923.
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