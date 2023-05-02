Миназетдинов Шарибзян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миназетдинов
- Имя
- Шарибзян
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89481. МИНАЗЕТДИНОВЪ, ШАРИБЗЯНЪ. К. Буинск. у., Бурундуковск. в., д. Новой-Задоровки, 18 л., рд. въ г. Симбирскѣ; — Симбир. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 19 Янв. 908. | 905 69028 169 М., по сов. ст. приг., напеч. въ 905 Г. № 48792. | 905 33691 169 М. | 904 89633 169 М. | 904 99801 169 М.
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