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Кевалик Рудольф Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кевалик
Имя
Рудольф
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4531. КЕВАЛИК РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ, 33 л., Лужск. у., Бельско-Сяберск. в., д. Соломенный-Ручей. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23/ѴІІ—23. 

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