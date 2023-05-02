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Леонтьев Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьев
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
16687. ЛЕОНТЬЕВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. г. Старой-Руссы; — Н. С. 1 уч. Старорусск. у. Взяточнич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г., с зач. 1 м. и 10 д. пр. з. Исп. 14 сент. 920.

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