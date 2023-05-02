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Пинчук Алексей Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пинчук
Имя
Алексей
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7705. ПИНЧУК АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ, 33 л., Валуйск. у., сл. Доминская. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б» и «в», лиш. св. 1 г. 9 м 20 д. Исп. 4 окт. 923.

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