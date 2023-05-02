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Мосягин Павел Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мосягин
Имя
Павел
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4842. Мосягин Павел Григорьевич, 32 л. Гр. Алатырск. у., в. и д. Дубеной; — Н. С. 7 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Участ. в убийстве, лиш. св. 1 г., с зач. 9 м. пр. а. Исп. 31 окт. 919.

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