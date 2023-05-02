Лесневский Томаш Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лесневский
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33123. ЛЕСНЕВСКІЙ, ТОМАШЪ ИГНАТЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кольск. у., гм. Каршевъ, д. Росле, 21 л., рд. Ленчицк. у., гм. Собутка, въ д. Смордзевъ; — Калишск. О. С. (въ 4 р.), 2 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Авг. 904 (Вѣр.). | 902 55217 1655 У. | 98 23862 169 М. | 900 97325 1655 У.
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